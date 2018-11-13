Otokar, Bahreyn'de dünyaca ünlü zırhlı araçlarını tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Otokar, 14-16 Kasım'da düzenlenecek Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (BIAS 2018) zırhlı araçları ile kendi tasarımı olan kule sistemlerini tanıtacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden ve milli askeri araç üreticisi Otokar, dünyanın dört bir yanında kara sistemlerindeki kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

Otokar, 14-16 Kasım'da Bahreyn’de düzenlenecek BIAS 2018'de zırhlı araçları ile kendi tasarımı olan kule sistemlerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve iç güvenlik güçlerinin önde gelen tedarikçilerinden olan Otokar'ın, sahip olduğu kabiliyetler ve geniş ürün ailesiyle uluslararası savunma sanayisindeki yerini güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Bugün fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait 30 binden fazla ürünün, 32 ülkede 55 farklı kullanıcı tarafından kullanıldığını bildiren Görgüç, "Bu ülkeler arasında yer alan Bahreyn’de de 2002 yılından bu yana ürünlerimiz hizmet ediyor. Bu nedenle Bahreyn’de düzenlenen BIAS’a katılmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgüç, Otokar'ın özellikle Körfez bölgesindeki güçlü varlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 milli bir şirket olarak, araçlarımızın Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarında tercih edilmesinden, başarılar elde etmesinden mutlu ve gururluyuz. Savunma sanayisi alanında 2000'li yılların başlarından beri Körfez ülkelerinde hizmet veriyoruz. Bölgede araçlarımız aktif olarak kullanılıyor. 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurduğumuz Otokar Land Systems şirketimiz, mevcut kullanıcılarımızla ilişkilerimizi kuvvetlendirmemizi ve onlara daha yakın olmamızı sağladı. Bugün Otokar, Körfez bölgesinde sadece araç tedarikçisi ve üreticisi olarak değil, gerek yerel satış sonrası hizmet faaliyetleri ile gerekse teknoloji transferi kabiliyeti ile fark yaratmaktadır."





