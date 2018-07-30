Otokar, 28,9 milyon dolarlık ihracat anlaşmasını kesinleştirdi

İSTANBUL (AA) - Otokar, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, eğitim ve entegre lojistik destek hizmetlerinin satışını kapsayan 28,9 milyon dolarlık yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirdi.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, eğitim ve entegre logistik destek hizmetlerinin satışını kapsayan 28,9 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2018 yılı sonunda başlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.