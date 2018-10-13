OSTİM'in kadın çalışanları için kreş hizmeti

ANKARA (AA) - Kadın çalışan sayısının giderek arttığı OSTİM'in kreş sorunu, Yenimahalle Belediyesi ve OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) iş birliğiyle çözüme kavuşuyor.

OSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, OSTİM'in ilk kreşinin Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan inşaatı tamamlandı.

Açıklamada, kadın çalışan sayısının giderek arttığı OSTİM'de yaşanan kreş sorununun, OSİAD'ın Yenimahalle Belediyesi nezdinde yürüttüğü girişimleri sonucunda çözüme kavuştuğu belirtilerek, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olan OSTİM'de temel bir ihtiyacın karşılandığı aktarıldı.

ORSİAD Başkanı Ahmet Kurt da OSTİM'de 117 sektör ve 140'a yakın işkolunda 7 bine yakın firma ve 60 bin civarında çalışan bulunduğuna işaret ederek, bölgede çalışan kadın sayısının ciddi miktarda arttığına ve kreş ihtiyacının ortaya çıktığına dikkati çekti. Dernek olarak bu ihtiyacın giderilmesi için Yenimahalle Belediyesi ile görüşmeler yapıldığını, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın talebi olumlu bulduğunu ve çalışmalara başladığını ifade eden Kurt, "Yenimahalle Belediyesi kendi kaynaklarıyla kreş inşaatına başladı. Hayırsever bir vatandaşın da katkıda bulunduğu kreşimizin inşaatı bitti, şimdi mefruşat döşemesi yapılıyor. Böylece, çalışan annelerin gözü arkada kalmayacak. Belediye, kreş kayıtlarında OSİAD üyelerine kontenjan verecek. Bu kreş, OSTİM'in ilk kreşi olması bakımından önemlidir." ifadesini kullandı.