OSTİM Teknik Üniversitesi için geri sayım

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin son dönemde ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının kurulacak üniversiteyle karşılanacağını belirterek, "Bilim ve teknolojinin sayılı merkezleri olma iddiasıyla üniversitelerimizin çoğaldığını hep beraber göreceğiz. OSTİM Teknik Üniversitesi bu okullardan bir tanesi." dedi.

Aydın, AA muhabirine, OSTİM Vakfınca Ankara'da kurulacak teknik üniversiteye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin fiziki ortamına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Aydın, hedeflerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencileri kabul etmek olduğunu bildirdi.

Aydın, Türkiye'nin nitelikli eleman ihtiyacının kurulacak üniversitelerle karşılanabileceğine işaret ederek, OSTİM Teknik Üniversitesinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Sanayinin ve uygulamalı eğitimin üniversitelerde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Üniversiteyi kurarken başlangıç stratejisi olarak tasarım ve ileri imalat teknolojileri temasına ağırlık vereceğiz. Sanayinin, iş dünyasının ve ülkenin ihtiyacı olan profildeki teknik personeli ve mühendis tipini yetiştirmek üzere bu üniversiteyi tasarladık. Uygulamaya ve üretime yatkın, sanayinin beklentilerine cevap verebilecek nitelikli çalışanları, üreticilerle birlikte yetiştireceğiz. Onun için üniversitemizi OSTİM'de kuruyoruz. Üniversitede güncel ve öğrencinin sürekli kullanımına açık laboratuvarlar ve atölyeler hedefliyoruz ancak bizim asıl laboratuvarımız ve kampüsümüz OSTİM ve Ankara'nın tüm işletmeleri olacak."

- "Hedef, yerli ve milli üretim"

Aydın, üniversitenin, kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşü alınarak inşa edileceğini dile getirdi.

Üniversitelerin fen ve mühendislik bölümlerindeki öğrencilerin mezun olduktan sonra sanayide çalışma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bu öğrencilerimize eğitimleri sırasında beceri odaklı yetkinlikler yeterince kazandırılamadığından mezuniyetleri sonrasında istihdam süreçlerinde güçlükler yaşanıyor. Öğrencilerin iş yerlerinde eğitim alması teşvik edilecek, iş hayatına kazandırılması sağlanacak." diye konuştu.

Aydın, öğrencilerin firmalarda staj imkanı da elde edeceğinin altını çizerek, "Öğrenci staj döneminde firmada çalışıyor. Son sınıfta firmanın bir sorununu ele alarak, onun çözümüne yönelik tez hazırlıyor. Sorunu hem öğreniyor hem de problemi çözmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üretmesinin önemine değinen Aydın, bunun da görünmeyen sorununun nitelikli eleman eksikliği olduğunu vurguladı.

Aydın, günümüzde iş gören, teknoloji üretebilen, Ar-Ge ve inovasyon yapabilen, öğrendiğini hayata geçirebilen insan tipine ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu insan tipini yetiştiremediğimiz zaman ne katma değeri yüksek ürün üretebiliriz ne de dış ticaret açığını kapatabiliriz. Biz bu insan tipini yetiştirmek hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesini kuruyoruz. Üniversite öğrencileri kadar çalışan dünyasıyla da bütünleşmeyi hedefleyen OSTİM Teknik Üniversitesi, en güncel bilgi ve eğilimleri aktaracak sürekli eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, mesleki yeterlilik merkezi gibi mevcut çalışanların gelişimine destek sağlayacak hizmetler sunacak."

Hedeflerinin yerli ve milli üretimin yapılması olduğunu ifade eden Aydın, "Kümelenme faaliyetlerimizin odağında da bu var. Yerli ve milli üretim yapılması için yürüttüğümüz projeler bulunuyor. Üniversiteyi de bu işin içine katacağız. Burası bizim tamamlayıcı bir çatımız olacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve 2 enstitü üniversite bünyesinde eğitim verecek." dedi.

Aydın, OSTİM içinde yer alan sanayicilere de seslenerek, "Üniversite sanayicilerin bir okulu. Eğitim sadece üniversitenin içinde olsun istemiyoruz. Sanayicilerimiz ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlasınlar, öğrencilerin eğitim, staj ve projelerinde olayın içinde olsunlar. Bunu birlikte planlayalım, sonra da bunun çıktısını beraber görelim. Beklentilerin hepsine cevap veren bir yapı oluşturuyoruz." diye konuştu.