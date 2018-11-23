OSBÜK ile TİM arasında iş birliği protokolü imzalandı

KONYA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında, OSB'lerin ülke ekonomisine katkısını ve bu bölgelerden yapılan ihracatı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TİM'de düzenlenen imza töreninde, OSB'lerin Türkiye ekonomisinin atar damarı olduğunu belirtti.

OSB'lerin 80 şehirde üretim, istihdam ve ihracatı sırtladığını vurgulayan Kütükcü, "OSBÜK olarak bu gücü sürekli olarak geliştirmeye, camiamızın ülke ekonomisine katkısını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah TİM ile imzaladığımız protokol de bu sürece önemli katkılar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin planlı sanayi alanı OSB'lerin ülke için son derece önemli olduğunu ifade etti.

- Pek çok alanda iş birliği yapılacak



OSBÜK ile TİM arasında imzalanan protokole göre, taraflar ihracatı geliştirme, yatırımı güçlendirme alanında işletmelerinin desteklenmesi için iş birliğini artıracak. TİM ve OSBÜK ortaklığında yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sanayi bölgeleri ve ürün yerlileştirme alanındaki projelerin uygulanması durumunda karşılıklı metodolojik destek sağlanarak, ekonomik hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.



