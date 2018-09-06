"Orta Doğu'dan termal turizm için büyük talepler gelmeye başladı"

KÜTAHYA (AA) - Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, son dönemde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Türkiye'ye termal turizm için büyük talepler gelmeye başladığını söyledi.

Grup bünyesindeki Emet Termal Resort'ta incelemelerde bulunan Talas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm denildiğinde ilk akla termal turizm geleceğini söyledi.

Termal turizmin, turizm sektörünün "parlayan yıldızı" olduğunu vurgulayan Talas, şöyle devam etti:

"Son dönemde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ülkemize termal turizm için büyük talepler gelmeye başladı. Biz de Orta Doğu bölgesindeki turistlerin ülkemizi tercih etmeleri için ve bu pastadan Türkiye olarak en büyük payı almak adına Mısır, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Tunus'ta 'termal tanıtım ofisleri' açtık. 2019 yılında Orta Doğu ile birlikte daha önce Türkiye termal turizminin bölgedeki pastadan çok az pay aldığı Türk Cumhuriyetleri ve İran pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Tiflis, Bakü ve Tarhan'da tanıtım ofisleri açarak, bu bölge insanlarının tatil için Türkiye'yi tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2019 yılında dünya termal turizmi sektöründe ülkemiz hak ettiği payı alacaktır."

- "Turizm tesisleri yapıldığı bölge için çok büyük önemli"

Sektörün, her bölgesi cennet olan Türkiye'de dev bir bacasız fabrika olduğunu, turizm tesisi kurulan bölgenin hızlı şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini anlatan Talas, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse son olarak Yalova'da yaptığımız termal tesisimizde şu an bin 100 kişi çalışmaktadır. Bu personellerimiz için bölgede 200 adet ev kiraladık. Bir ekmek fırını sadece tesisimiz için ekmek üretimi yapacaktır. Daha da fazla örnekler de verilebilir. Biz tesisin inşaatına başladığımız anda bölgede hiçbir çalışma yoktu. Beş yıl gibi kısa sürede tesisimizin etrafında birçok yapılaşma oluştu. O nedenle turizm tesisleri yapıldığı bölge için çok büyük önem arz etmektedir."

- "Terma City" ocak 2019'da açılacak

Talas, gelecek yıl Marmara'da açılacak termal tesise de değinerek, 21 kral dairesi bulunan 840 yatak kapasiteli Terma City'de Türkiye'ye gelen devlet büyükleri ve üst düzey devlet yöneticilerinin ağırlanacağını belirtti.

Otel tamamlandığında ülke için büyük bir prestij olacağını aktaran Talas, şunları kaydetti:

"Karaderili Şirketler Grubu olarak turizm hayatımıza 1995 yılında otellerin tanıtımlarını yaparak başladık. 1997 yılında ise kendi otelimizi yaparak turizm sektöründeki hayatımıza devam etme kararı aldık. Aynı yıl Kuşadası'nda 32 dönüm arazi üzerine 32 villa yaptık. Şu anda ise Kuşadası'nda 120 dönüm üzerine kurulu bin 100 yatak kapasiteli turizm tesisimiz bulunmaktadır. Son olarak da beş yıl önce Marmara'da Yalova Terma City'nin inşaatına başladık. 2019 yılının ocak ayında da 840 odalı, 2 bin 200 yatak kapasiteli dev termal tesisimizi açacağız. 21 kral dairesi bulunan tesisimizde ülkemize gelen devlet büyükleri ve üst düzey devlet adamlarını ağırlayacağız."

- "Sabiha Gökçen Havaalanı'na 30 dakika"



Talas, Türkiye'nin en önemli termal bölgelerinden olmasına rağmen kendilerini ifade edemedikleri için termal turizm pastasından Yalova ve Kütahya'nın Emet ilçesinin çok az pay aldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yalova maalesef termal turizmde kendini yeteri kadar ifade edebilmiş değildir. Büyük turizm potansiyeline sahip Yalova'ya bu dev termal tesisi yapmaya karar verdik. Tesisin İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na 30 dakika uzaklıkta olması da bölgenin gelişiminin önünü açacaktır. Birçok farklı özellikteki termal suya sahip su şehri Emet ilçesi de Yalova gibi kendini ifade edememiştir. Emet ilçesi termal turizm yanında sağlık turizmi için de çok önemlidir. Bu bölgede de yatak kapasitemizi artırmak için çalışmalar yapacağız."

