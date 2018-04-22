Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Yanan orman alanları 1 yıl içerisinde ağaçlandırıldı

İZMİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir'in Menderes ve Bayındır'da geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması kapsamında, "Yemyeşil İzmir İçin Hepimiz Seferberiz" projesi programına katılarak, bir konuşma yaptı.

AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, kente 45 milyar TL yatırım yapıldığını anlatan Eroğlu, bakanlığının İzmir'e yaptığı çalışmalara değindi.

Kente 107 kilometre mesafedeki Manisa Gördes Barajı'ndan su getirdiklerini, 28 baraj ve 8 gölet yaptıklarını, yemyeşil bir İzmir için bugün bir araya geldiklerini anlatan Bakan Eroğlu, "Orman teşkilatı gerçekten İzmir'de çok çalışıyor. Şu ana kadar 98 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Her İzmirli için yaklaşık 25 fidan diktik. Bu artarak devam ediyor Allah'ın izniyle. Şu ana kadar 73 tane mesire yeri hatta bunlar içinde terapi ormanı bile var. Türkiye'de ilk defa terapi ormanını biz kurduk, şehir ormanlarını kurduk. 3 şehir ormanı 11 bal ormanı yaptık." diye konuştu.

Geçen yıl Menderes ve Bayındır'da orman yangını çıktığını anımsatan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazetelerde bir haber bunları yaktılar ki birilerine peşkeş çekecekler. Biz yanan alanların 1 metresini başkasına peşkeş çekmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatı var 1 yıl içerisinde yanan alanlar tamamen ağaçlandırılıyor. 1 Temmuz 2017 yılında burada yangın olmuştu bütün iş makineleri çalışmaya başladı. Aşağı yukarı bin 67 hektar orman alanı ağaçlandırılmak üzere projelendirildi. Biz şu anda da bin hektarlık kısmı bitti çok az bir kısmı kaldı. 167 hektarı da bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. 720 bin adet fidan toprakla buluştu. Bu ağaçlandırma tamamlandığı zaman 900 bin adet fidan toprakla buluşturacağız. Kısa zamanda orman haline gelecek."

Eroğlu, Bayındır'da da 25 Temmuz 2017 yılında bir orman yangınının çıktığını belirterek, burada da ekiplerin hemen ağaçlandırma yapmak için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Bölgedeki bin 16 hektarlık orman alanının ağaçlandırılmak üzere projelendirdiğini aktaran Eroğlu, yüzde 80'lik bir alanın tamamlandığını ifade etti.

Eroğlu, orman mahallelerine yakın alanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullandıklarına işaret ederek, buralarda gelir getirici ağaçlar diktiklerini ve 49 yıllığına tahsis ettiklerini kaydetti.

Muhabir: Eşber Ayaydın