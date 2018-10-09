Orka'dan enflasyonla mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - Orka Holding, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, Damat, Tween ve D’S Damat olmak üzere tüm markalı ürünlerinde yüzde 20 indirim yaptı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding’den, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldi.

Bu kapsamda, Orka Holding, Damat, Tween ve D’S Damat olmak üzere tüm markalı ürünlerinde yüzde 20 indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, enflasyonla mücadelenin sadece kamu eliyle yürütülmesinin başarı getirmeyeceğini, özel sektörün de buna destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Orakçıoğlu, Albayrak tarafından açıklanan programın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran bir holding olarak bu kampanyaya katılma kararı aldık. Bize düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirerek D’S Damat ürünlerimizde yüzde 10 değil, yüzde 20 indirime gidiyoruz. Ayrıca her hafta farklı ürün gruplarında da ekstra fırsat kampanyaları düzenleyeceğiz. Tedarikçilerimizle de bir araya gelerek onların da bu mücadelede yer almasını isteyeceğiz. Böylece Türk halkının alım gücüne büyük katkı yaparak enflasyonla mücadele için elimizi taşın altına koyuyoruz."