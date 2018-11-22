İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi’nin Chief Marketing Officer'i (CMO) Beril Alakoç Orhonoğlu, "Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CMO fonksiyonunun yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey pazarlama yöneticilerinin değerlendirildiği "En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Petrol Ofisi’nin CMO'su Beril Alakoç Orhonoğlu, "Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" arasında yer aldı. Adayların CMO başarı kriterlerindeki performanslarının Araştırma Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen "En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" listesinde yer alan yöneticilere ödülleri, pazarlama liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapan 20 Kasım günü düzenlenen CMO Summit 2018’de düzenlenen törenle verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beril Alakoç Orhonoğlu, "Petrol Ofisi'nde, geçtiğimiz son bir yılda diğer alanlarda olduğu gibi pazarlama anlamında da çok önemli adımlar attık. Departmanımızı stratejik olarak yeniden konumlandırdık. Şirket yönetimi ve iş sonuçlarına doğrudan katkıda bulunmasını sağladık. Yeniden yapılandırdığımız departmanımızı, bu şekilde daha etkili ve verimli hale getirdik." değerlendirmesinde bulundu.



