Organik Kimya Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Industrial Excellence Award 2018 yarışmasının Türkiye şampiyonu Organik Kimya oldu.

Organik Kimya açıklamasına göre, Koç Üniversitesi, WHU-Otto Beisheim School of Management, INSEAD ve Avrupa'nın önde gelen diğer işletme okulları ile ortaklaşa düzenlenen Industrial Excellence Award 2018 yarışmasında Organik Kimya Türkiye firmaları arasında şampiyon oldu.

Şirket, ekim ayında Almanya'da yapılacak olan Industrial Excellence Award Avrupa Şampiyonluğu'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.



Organik Kimya üretim sistemi, tedarik zinciri yönetimi, yeni ürün ve süreç geliştirme gibi temel gereklere ek olarak, strateji yayılımı, inovasyon yönetimi altyapısı ihtiyaca uygun inovatif ve hızlı çözüm üretebilme ve bunu da sürdürülebilir bir şekilde yapabilme kabiliyetleri göz önüne alınarak şampiyonluğa layık görüldü.



Alınan ödül hakkında bir değerlendirme yapan Organik Kimya Operasyonlar Direktörü (COO) Tansel Özyönüm, "Organik Kimya, dijital dönüşümüne 1994 yılında proses otomasyonuyla başlamış, her alanda inovasyonu ön planda tutmuş, genel stratejisi doğrultusundaki hedeflerini tüm çalışanlarınının yetkinlikleri doğrultusunda paylaştırmış bir şirkettir. Dolayısıyla bu ödülde tüm çalışanları payı vardır. Bu ödül bize doğru yolda yürüdüğümüzü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Organik Kimya, ekim ayında gerçekleşecek yarışmada Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin şampiyon firmaları ile yarışacak.