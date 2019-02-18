ORAN'dan 1 milyon liralık destek

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), teknik destek programı kapsamında 24 projeye 1 milyon liralık destek verecek.

Faaliyet alanı Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan ORAN'dan yapılan açıklamada, 2018 yılı teknik destek programı kasım-aralık dönemi başvuru sonuçlarına göre 24 projenin, toplamda 120 gün danışmanlık ve 170 gün eğitim desteğinden yararlanmaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, destek programı kapsamında başvuruda bulunan 48 kuruluştan, uygun görülen 24'üne verilecek destek bedelinin yaklaşık 1 milyon lirayı bulacağı vurgulandı.

ORAN'ın 2019 yılında da teknik destek programına devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik destek başvurularının artması için ücretsiz proje yazma eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ilçe ziyaretleri yaparak paydaşlarımızla muhtemel proje konuları üzerine istişare toplantıları düzenliyoruz. ORAN bünyesinde ilave olarak güdümlü ve fizibilite destek programlarının da devreye alınması planlanmaktadır. Öncelikli olarak bölgenin, daha sonrasında ülkemizin kalkınmasına ve önüne koymuş olduğu hedeflere ulaşmasında tam destek vermek en büyük gayemizdir. Bu gaye doğrultusunda, 2018 yılı teknik destek programı kasım-aralık döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır."

Sözleşme imzalanan kurumlar arasında Kayseri Ticaret Odası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Develi Kaymakamlığı, Kayseri Kadınlar Derneği gibi kurum ve kuruluşlar bulunuyor.