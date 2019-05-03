OPPO yeni akıllı telefon serisi Reno'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) – OPPO, Türkiye pazarına sunmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon serisi Reno’nun lansmanını gerçekleştirdi.

OPPO'nun Türkiye’de satışa sunacağı "Reno 10x Zoom" ve "Reno" modelleri, Frankie Istanbul’da düzenlenen etkinlikte OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou tarafından tanıtıldı.

Zhou, etkinlikte yaptığı konuşmada, Reno akıllı telefon serisinin pop-up kamera tasarımı, 10x hibrit zoom gibi özellikleriyle akıllı telefon endüstrisinde öne çıktığını söyledi.

Avrupa’nın en gözde akıllı telefon markası olmayı hedeflediklerini belirten Zhou, şunları kaydetti:

"OPPO olarak akıllı telefonların hayatımızdaki yerinin iletişim kurmaktan fazlası olduğunu düşünüyoruz. Akıllı telefon endüstrisinin son 10 yıllık gelişiminde OPPO markasının önemli bir payı var. Endüstride çığır açan yenilikleri hayata geçirdik.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirdiğimiz modellerde, en iyi kamera ve güçlü pil teknolojilerini kullanıcılara sunduk. 2019 yılında Avrupa pazarında genişlemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, bu genişleme stratejisinde İngiltere, Polonya ve İsviçre ile birlikte zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor. Reno serisiyle büyümemizin ivme kazanacağını düşünüyorum."

- Reno serisine özel pop-up kamera

OPPO’nun yeni akıllı telefon serisinde pop-up kamera özelliği ön plana çıkıyor. Kalite test standartları tamamlanan pop-up kamera özelliği sayesinde, kullanıcılara çentiksiz bir ekran deneyimi sunuluyor. Tüm pop-up yükselişini tamamlamak, ön kamerayı 11 derecelik açıyla görüntülemek, 0,8 saniye sürüyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve oluşabilecek hasarları önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor.

- 48MP arka kamera ve 10x hibrit zoom

Reno serisinin ana lensi, düşük ışıklı senaryolara odaklanan, F1.7 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel kamera ve Sony IMX586 sensörüne sahip. Kamerada ayrıca lazer algılama otomatik odaklama özelliği de bulunuyor. Reno serisinde F2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel bir de ön kamera bulunuyor. Kamera sisteminde, her ten rengine uyum sağlamak ve selfielerin özellikle düşük ışık koşullarında daha doğal görünmesini sağlamak için özelleştirilmiş bir algoritma bulunuyor.

Reno 10x Zoom, yüksek kaliteli uzun mesafeli çekimler elde eden 48 megapiksel HD birincil lens, 8 megapiksel geniş açı ve 13 megapiksel telefoto özelliklerinden oluşan üçlü kamera sistemiyle kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf elde etme imkanı sunuyor. Kamera sistemi 10x hibrit zoom teknolojisini sağlamak için çift optik görüntü sabitleme teknolojisini kullanıyor. Reno serisi ayrıca, 4K videoların 60 fps'ye kadar çekilmesini destekliyor ve Audio Focus teknolojisi sayesinde çevredeki seslerin 360 derece kaydedilebilmesine olanak sağlıyor.

- Güçlü batarya ve ince çerçeveli tasarım

Serinin 10x Zoom modeli 4065mAh, Reno modeli 3765mAh pil kapasitesine sahip. Seride ayrıca OPPO'nun geliştirdiğini flaş şarj teknolojisi VOOC kullanıldı. Bu teknoloji, şarj dolumu sırasında yüksek voltajı koruyarak daha uzun pil ömrü sağlıyor.

Reno serisinin tüm modelleri, ön ekranın dayanıklılığını sağlamak için 6. nesil Gorilla Glass ile birlikte sunuluyor. Reno 10x Zoom, 6,6 inç AMOLED ekrana (Reno için 6,4 inç ekran), 2340x1080 piksel çözünürlüğe, 19,5: 9 en-boy oranına ve ince bir çerçeveye sahip. Yüzde 93,1 ekran/gövde oranına sahip olan Reno serisi, kullanıcılara çentiksiz bir ekran deneyimi sunuyor. Seride “Okyanus Yeşili” ve “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.

Seri ayrıca Qualcomm tarafından 5G modem ile eşleştirilebilen ilk çip üzerinde sistem (SOC) olan Qualcomm® Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor.

OPPO Reno serisinde yer alan "Reno 10x Zoom" ve "Reno" modelleri yakında Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak.