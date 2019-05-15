OPEC'in üretimi nisanda azaldı

ANKARA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) nisan ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 70 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 821 bin varile geriledi.

Nisanda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 70 bin varil azalarak 68 milyon 790 bin varile düştü.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla 3 bin varil azalarak 30 milyon 31 bin varile indi. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,4 oldu.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Nijerya ve Libya oldu.

Irak'ta günlük üretim 113 bin varil artışla 4 milyon 630 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 92 bin varil artarak 1 milyon 819 bin varile, Libya'da 71 bin varil artarak 1 milyon 176 bin varile çıktı.

Nisanda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Suudi Arabistan ve Angola'da yaşandı.

İran'da günlük üretim 164 bin varil azalarak 2 milyon 554 bin varile geriledi. Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 45 bin varil azalarak 9 milyon 742 bin varile, Angola'da ise 41 bin varil azalarak 1 milyon 413 bin varile düştü.

Küresel petrol talebi

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 210 varil artışla günlük 99 milyon 940 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 300 bin varil artışla 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde nisanda 72 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı ve toplam kule sayısı 2 bin 298'e düştü. Bu kulelerden 577'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Muhabir: Firdevs Yüksel