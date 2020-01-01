OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı yürürlüğe girdi
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı ile toplam petrol kesinti miktarı, 1 Ocak'tan itibaren günlük 2,1 milyon varil olacak.
ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı bugün yürürlüğe girdi.
Karar, 6 Aralık 2019'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 7. Bakanlar Toplantısı'nın sonunda alınmıştı.
Karar doğrultusunda OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarlarını 500 bin varil daha azaltacaklar. Kesinti, Aralık 2018'den bu yana devam eden günlük ortalama 1,2 milyon varillik kesintinin üzerine eklenecek ve Mart 2020'nin sonuna kadar uygulanacak.
Suudi Arabistan'ın ayrıca günlük petrol üretimini gönüllü şekilde ek olarak 400 bin varil daha azaltacağı bilgisini paylaşan bin Salman, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam ham petrol üretim kesinti miktarının, 1 Ocak'tan itibaren günlük 2,1 milyon varil olacağını ifade etmişti.
Uzmanlar, kararın ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.
Muhabir: Gülşen Çağatay
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