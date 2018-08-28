Okul öncesi cepler rahat edecek

İSTANBUL (AA) - Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 ila 650 lira arasında olacağını belirtti.

TÜKİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şendil, velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini kaydetti.

Şendil, yıllardır verdikleri mücadele sonucunda kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unu güvenilir hale getirdiklerini ve veliler ile öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirtti.

Şendil, "Merdiven altı olarak adlandırılan, üreticisi ve satıcısı belli olmayan ürünlerden uzak durulmalı, kimliği olan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Verilen mücadeleler sonucu kırtasiye ürünlerinde yüzde 99 oranında güvenilirliğe eriştiklerini de anlatan Şendil, sağlıklı ürünler için en doğru adres olarak kırtasiyelerin olduğunu belirtti.

Şendil taklit, sahte, korsan ürünlerin satışının önlenmesi ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, çalışmalarının devam edeceğini ve piyasada güvensiz bir ürün bile bırakmayacaklarını kaydetti.

Şendil, şunları kaydetti:

"Tüketiciler alışverişlerini bilinçli bir şekilde yapmalı. Aldıkları ürünlerin mutlaka etiketlerine bakmalılar. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan yani kimliği olan sağlıklı ürünleri tercih etmeliler. Bunun için en doğru adres tabii ki kırtasiyeler."