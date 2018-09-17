Okul kantinleri ve yemekhanelerinde ilk gün denetimi

ANKARA (AA) - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde başkentteki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya başkanlığında Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve müdürlüğe bağlı gıda denetçileri de Ankara Atatürk Lisesinin kantinini ve yemekhanesini denetledi.

Yemekhanenin hijyen koşulları, resmi evrakı, personelin hijyen eğitimi sertifikaları ile gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, bu uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeye 15 gün süre verdi.

Beykaya, denetimler sırasında özellikle süt ve süt ürünlerinde sıcaklığın önemli olduğunu belirterek, bu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürünlerin etiketinde, içeriğinin, son kullanma tarihinin, menşesinin ve firma bilgilerinin mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Beykaya, yemekhanenin mutfağında ürünlerin saklandığı bazı kaplarda bu etiketlerin olmadığına dikkati çekerek, işletme yetkililerine uyarıda bulundu.

Soğuk hava ünitelerinin kontrolünü de yapan Beykaya, tüketime hazır yiyeceklerin çapraz kontaminasyon riski nedeniyle çiğ et ve et ürünleri gibi gıdalarla aynı yerde muhafaza edilmemesi gerektiğini işletme yetkilisine hatırlattı.

Beykaya, denetimlerde süt ve et ürünleri başta olmak üzere numuneler aldıklarını belirterek, derin dondurucuda etiketsiz olarak bulunan kıymanın üzerine mutlaka etiket bilgilerinin yazılması gerektiğini dile getirdi.

Mutfakta ahşap malzemeden yapılmış kesme tahtası kullanılamayacağını ifade eden Beykaya, ortamda bulunan sineklerle mücadele için de önlem alınması gerektiğini söyledi.

Beykaya, üretim kısmında açık bir şekilde bulunan kimyasal temizlik ürünlerinin kilitli dolaplarda saklanması gerektiğini vurgulayarak, mutfağın kiler kısmında sebzelerin saklandığı bölümde atıl durumdaki masaj koltuğu, klavye, kırık tabure gibi malzemelerin de kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

- Okullarda satılacak gıda ürünlerine logo geliyor

Beykaya, burada yaptığı açıklamada, okul kantinleri ve yemekhanelerinde yılda en az 2 kez denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankara'da bin 264 kantine, 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktıklarını söyledi.

Öğrencilere gıda sunan tüm işletmelerin tavanından tabanına, ekipmanlarından personeline, gıdasından ortamına kadar risk oluşturabilecek tüm unsurların değerlendirildiğini ifade eden Beykaya, uygunsuzlukların işletmeye bildirilerek bunların düzeltilmesi için 15 gün süre verildiğini, bu süre sonunda gerekli düzeltmeler yapılmazsa cezai işlemlere başvurulacağını bildirdi.

Beykaya, denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve etiket bilgilerini kontrol ettiklerini anımsatarak, "Ebeveynlerimiz rahat olsunlar. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için denetim faaliyetlerimizi titizlikle yürütüyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de okul kantini denetimlerini çok önemsediğini dile getiren Beykaya, daha önce okullarda hangi gıdaların öğrencilere sunulup hangilerinin sunulamayacağının belirlendiğini anlattı.

Beykaya, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu olarak bunu daha bir ileri noktaya götürmek üzere çalışma başlattıklarını bildirdi. Beykaya, şunları kaydetti:

"Hizmette kaliteyi artırmak, denetim faaliyetlerini kolaylaştırmak, işletmelere gıdaları alırken referans olması için bir protokol hazırlığımız var. Yakın zamanda Sayın Bakanımız tarafından açıklanacak. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi kapsamında hangi gıdalar okullarda sunulabilecekse bu ürünlerin üzerinde bir logo bulunacak. Sadece logolu ürünler kantinlerde satılabilecek."