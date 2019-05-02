ÖİB'den taşınmaz satışları

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken özelleştirme kapsam ve programına alınan Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tuna Yapı Gıda Sanayi Pazarlama Taahhüt İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti'ye satışına onay verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın da 262 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ayşe Çetin'e satılması kararlaştırıldı.