Öğrencilerin yaz tatili hediyeleri Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor.



Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak oluyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen şirket, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor.

Ayrıca hediyelik seçeneklerini farklı yaş kategorilerine göre gruplayan Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.





- Karne hediyesi alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ön sırada







Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor. Ardından ise telefon ve kitap öğrencileri okul maratonundan sonra mutlu etmek için hediye seçilen kategoriler arasında geliyor.

En çok talep edilen hediyelik ürünlerde ise oyun konsolu, taşınabilir bilgisayar, bilgisayar oyunu, bisiklet, akülü araba, fotoğraf makinesi, kulaklık, scooter ve drone ön sıralarda yer alıyor.



Okulların kapanmasıyla birlikte hediye alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekerken, nüfus yoğunluğu oranına göre en çok Muğla, Kırklareli ve Çanakkale illerinden alışveriş yapıldığı görülüyor.



Karne döneminde erkeklerin hediye tercihleri telefon, taşınabilir bilgisayar, oyun, foto-kamera, oyun konsolu olurken, kadınlar ise en çok kitap, spor malzemeleri, giyim ve kişisel gelişim ürünlerine yöneliyor.







- Hepsiburada'da karne döneminde indirimli fiyatlar



Hepsiburada, bilgisayar, oyun ve oyun aksesuarları, kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi teknolojik ürünleri de yüzde 50'ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Aktivite setleri, akülü araçlar, bahçe oyuncakları, müzik enstrümanları, yapı ve kutu oyuncaklarında ise yüzde 60'a varan indirimli fiyatlar bekliyor.

Şirket, tatilin keyfini dinlenerek çıkarmak isteyen öğrencilere ise seyahat çantaları, güneş gözlükleri, spor ürünleri, bisiklet, paten ve kaykay gibi eğlenceli seçenekleri yüzde 70'e varan indirimlerle sunuyor.



Ayrıca Hepsiburada, notebook alan müşterilerine, uzman dil öğretmenleriyle 15 yabancı dilden istediğini öğreten Gakademi Görüntülü Online Eğitim Platformu'nu hediye ediyor.