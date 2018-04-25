Öğrenciler Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından 27-28 Nisan'da "Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversitenin açıklamasına göre, Fatih Sultan Mehmet'i tüm yönleriyle ele almak ve onun dönemini siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Fatih Sultan Mehmet dönemini bütün yönleriyle incelemek ve bu alanda çalışan araştırmacıların nezaretinde alana ilgi duyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirip disiplinlerarası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmak amacıyla hazırlanan sempozyum iki gün sürecek.

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Fahameddin Başar, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı gibi alanında uzman isimlerin bilim kurulunda yer aldığı sempozyum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Sempozyum bildirileri, hakemlik sürecinden sonra yayımlanmak üzere değerlendirilecek.

