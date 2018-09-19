Oda başkanları Eskişehir ekonomisi için buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Sanayi Odası (ESO) ve Ticaret Borsası (ETB) yönetim kurulu ve meclis divanının katılımıyla düzenlenen ortak değerlendirme toplantısında Türkiye ekonomisinin son durumu, Eskişehir ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve odaların yürütebileceği ortak projeler ele alındı.

ETO'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan katıldı. Eskişehir başta olmak üzere ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıya ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETB Meclis Başkanı Hasan Öztürk, ESO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci'nin yanı sıra yönetim kurulu, meclis divan üyeleri ve disiplin kurulu başkanları eşlik etti.

Eskişehir ekonomisinin konuşulduğu, "Karşılıksız çek, açılan ve kapanan iş yeri sayısı, protesto edilen senet sayısı" gibi rakamların da paylaşıldığı toplantıda, ekonomideki dalgalanmadan şehirdeki iş insanlarının etkilenmemesi için yapılması gerekenler, ihracatın geliştirilmesi için atılabilecek adımlar, istihdama yönelik politikalar, odaların ortak yürütebileceği projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Oda ve borsa üyelerinin istihdam için faydalanabileceği Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP), Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin son durumu, şehirde 2018-2019 yılında düzenlenmesi planlanan fuar organizasyonları hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, döviz, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak için uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu dönemde ticaretin kurallarının yeniden yazıldığını aktardı.

Odaların ortak projelere imza atmasının ve işbirliğinin önemine dikkati çeken Güler, Eskişehir'in gelişmesinin ve zenginleşmesinin yolunun ekonomiden geçtiğini belirtti.

- İhracat nasıl gelişir

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da oda üyesi şirketleri AR-GE projelerine ve ihracata yönlendirdiklerini belirterek, ihracatın geliştirilmesi için şehirdeki tüm odaların ortak hareket etmesi ve şehrin ihracat için seferber olması gerektiğini dile getirdi.

Girişimciliğe ve yeni müteşebbislerin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Kesikbaş, odaların her alanda işbirliği yapması ve kaynakları ortak kullanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

ETB Başkanı Ömer Zeydan da Türkiye ekonomisinin zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade ederek, daha çok çalışarak ve üreterek ülkenin bu sınavdan başarıyla geçilebileceğini dile getirdi.

Bazı sektörlerin ekonomideki dalgalanmadan daha fazla etkilenebileceğini bildiren Zeydan, şehrin geleceği için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.



