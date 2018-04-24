O bag çantaları, Boyner mağazalarında

İSTANBUL (AA) - İtalya’nın başarılı tasarım markalarından O bag, Boyner özel koleksiyonuyla modaseverlerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zengin marka ve ürün seçkisi ile müşterileriyle buluşan Boyner’in sürprizleri yeni sezonda da devam ediyor.

Avrupa’da ve dünyada trend haline gelen, renkli ve modüler çanta ve aksesuarlarıyla tanınan, İtalya’nın başarılı tasarım markalarından O bag, şimdi İstinyePark, Cevahir ve Ankara Panora Boyner mağazalarında Boyner özel koleksiyonuyla modaseverlerle buluşuyor.

O bag’in, Boyner için hazırladığı özel ilkbahar-yaz koleksiyonunun, farklı renk seçenekleri ve şık tasarımları ile yaz kombinlerinin vazgeçilmez tamamlayıcıları olması bekleniyor.