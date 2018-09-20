Novartis anketi Fransa'da sunuldu

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç tarafından gerçekleştirilen hasta tercihleri anketinin bulguları, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 27. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (EADV) Kongresi'nde paylaşıldı.

Novartis'ten yapılan açıklamada, 300 sedef hastasının yer aldığı çalışmanın bulgularına göre, hastaların; tedavilerinden derinin temizlenmesi ve ilaç güvenliğinin ötesinde beklentileri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, sonuçların; tedavinin en tercih edilen özelliğinin, sedef hastalığı alanında daha önce gerçekleştirilen hasta tercihleri anketleri ile tutarlı olarak derinin temizlenmesi olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, sonuçların ayrıca, hastaların; tedavilerinden, kanıtlanmış etkililik yıl sayısı, büyük klinik çalışmalarla gösterilen güvenlilik verisi ve enjeksiyon yeri reaksiyonu olmaması gibi ek yararlar beklediklerini de gösterdiği kaydedildi.





- "Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur"





Hamburg Üniversitesi Hemşirelik ve Dermatoloji Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Matthias Augustin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sedef hastalarının; tedavilerinden, temiz deri ve güvenlilik dışında başka hangi yararları görmek istediklerini anlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Augustin, şunları kaydetti:

"Bu anketin bulgularına göre, büyük klinik çalışmalara dayalı tutarlı ve sürdürülebilen uzun süreli etkililik ve güvenlilik, enjeksiyon yerinde ağrı olmaması ve sedef hastalığının tüm belirtilerine karşı etkililik, orta ile şiddetli sedef hastalığında tedavi seçimini etkileyebilecek faktörlerdir.

Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur. Sedef hastalarının yüzde 40'a varan bölümünde sedef artiriti gelişebilmektedir. Uzun dönemde sedef hastalarının yüzde 90'a varan bir bölümünde tırnak psoriasisi, palmoplantar psoriasis (avuç içlerini ve ayak tabanlarını tutar) veya saçlı deri psoriasisi de gelişebilmektedir. Bu belirtiler hastaların yaşamı üzerinde daha büyük bir yük oluşturmaktadır. Amerikan Dermatoloji Akademisi kılavuzlarına göre sedef hastalığı tedavisi, hastanın durumuna ve tercihlerine uygun şekilde adapte edilmelidir. Orta ile şiddetli sedef tedavisinde hastanın tercihlerinin iyi anlaşılması, hasta ile hekimin birlikte karar alma modellerinin iyileştirilmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bu sonuçlar, sedef tedavisinde mevcut seçenekler konusunda hastaların bakış açısı konusunda ilave iç görüler sağlamaktadır."

Novartis İmmünoloji, Hepatoloji ve Dermatoloji Global Medikal Başkanı Prof. Dr. Sam Khalil de anketin, Novartis'in ve dermatoloji uzmanlarının sedef hastalığı tedavi seçenekleri arasında seçim yaparken hastaların tercihlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Khalil, "Anket, hastalara sunulan bakımı iyileştirme kararlılığımızı desteklemekte. Hastalar için tıbbı yeniden tasarlamanın ilk adımı, hastaların gerçekte ne istediklerine ve neye ihtiyaç duyduklarına kulak vermektir." ifadelerini kullandı.