İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine avantaj ve ayrıcalıklar sunduğu "Önce Sen" Dünyası programına yenilikler getirdi.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, 18 ülkede, 17 milyondan fazla müşteriye hizmet veren NN Group çatısı altındaki şirket, Bireysel Emeklilik veya İyi Yaşa Hayat Sigortası'na sahip müşterilerine sunduğu "Önce Sen" Dünyası'nın kapsamını genişletti.

Konut yardımından check-up paketlerine, havaalanı transferinden araç kiralamaya kadar birçok alanı kapsayan programa, 2018 yılında klima check-up, kuru temizleme, ütü, oto çilingir, kaza anında aracın çekilmesi, oto check-up, oto kuaför, akü takviye, diş check-up, yaz okullarında ve kreşlerde indirim, sağlık hizmetlerinde ikinci görüş, optik ve estetik merkezlerinde indirim hizmetleri de eklendi.





- "Müşterilerimiz kendilerini çok daha mutlu ve özel hissedecek"





NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörün en geniş kapsamlı sadakat programlarından biri olan "Önce Sen" Dünyası'na, müşterilerinin kendilerini çok daha mutlu ve özel hissetmeleri, aynı zamanda da sosyal yaşamlarına daha çok değer katabilmek amacıyla birçok yeni hizmet eklediklerini ifade etti.

Özel şoförlü havaalanı transferinin yılda 2 kez ücretsiz olduğunu ve diş check-up hizmetinin yılda 1 kez tüm müşterilere ücretsiz sunulduğunu belirten Yıldız, 2018 yılında gerek mevcut müşterilerinin gerekse NN Hayat ve Emeklilik ailesine yeni katılacak müşterilerin, sundukları bu yeniliklerden son derece memnun kalacaklarına emin olduğunu dile getirdi.



