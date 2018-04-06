NN Hayat ve Emeklilik, bir kez daha en iyi işveren seçildi

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, Top Employers Institute tarafından Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri olarak seçildi.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl dünya çapındaki şirketlerin çalışanlarının memnuniyetine yönelik insan kaynakları politikalarını ve çalışma koşullarını inceleyen Top Employers Institute, NN Hayat ve Emeklilik’i bir kez daha Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri olarak seçti.

Geçen yıl Top Employer 2017 sertifikası almaya hak kazanan NN Hayat ve Emeklilik, bu yıl da Top Employer 2018 sertifikasının sahibi oldu.

Top Employer 2018, şirketlerin insan kaynakları (İK) süreçleri, politika ve uygulamalarının denetlenmesi sonucu gerekli kriterleri sağlayan işverenlere verilen bir sertifika...

NN Hayat Emeklilik geçirdiği zorlu ve uzun bir denetim sürecinin ardından sağladığı çalışma koşulları ile sahip olduğu yetenek stratejisi, iş gücü planlaması, işe alım ve oryantasyon süreci, eğitim ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, ücretlendirme, yan haklar yönetimi ve şirket kültürü sayesinde bu sertifikayı almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Direktörü Meliha Yardım, Türkiye'de sektöründe bu sertifikaya sahip tek işveren olarak çok gururlu olduklarını belirterek, "NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine olduğu gibi çalışanlarına da 'Önce Sen' deyip yarattığı kültür, sağladığı mükemmel çalışma koşulları ve organizasyonun her seviyesindeki yetenekli çalışanlarına sunduğu gelişim fırsatları ile Top Employer 2018 sertifikasına hak kazanarak bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri olduğunu tescilledi." ifadelerini kullandı.



