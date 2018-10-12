İSTANBUL (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Erasmus programının şu anda 33 ülkede yapıldığını ve her yıl 300 bin üniversite öğrencisinin bu programa katıldığını bildirdi.

İlk olarak 2017'de yapılan "Erasmusdays” etkinlikleri, bu yıl 12-13 Ekim'de 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus projelerinin sonuçlarının paylaşılmasını amaçlayan etkinlikler boyunca ayrıca, tüm Erasmus paydaşlarının bir araya gelmesi de hedefleniyor.

Erasmusdays 2018 etkinlikleri kapsamında Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye’den konferans başvurusu kabul alan ilk üniversite oldu. Bugün ve yarın Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’te gerçekleşecek "Erasmus+ Cooperation for Innovation in The Perspective of Cultural Dissemination" konferansında, Avrupa’da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemi tartışılacak.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Erasmus programının 1987 yılında başlatıldığını ve başladığında ufak bir program olduğunu söyledi.

Kamiloğlu, Erasmus programının ilk yılında 3 bin 200 öğrencinin katılım gösterdiğini, bunların sadece üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, programın zamanla büyüdüğünü, şu anda 33 ülkede yapıldığını ve her yıl 300 bin üniversite öğrencisinin bu programa katıldığını bildirdi.





- "Kültürel çeşitlilikten, birbirimizi anlamaktan bahsedeceğiz"





Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da uzun yıllar AB-Türkiye ilişkilerini çalıştığını, bu ilişkilerin bir kısmına şahitlik ettiğini, yüksek lisansını ve doktorasını da AB çalışmaları üzerine olduğunu anlattı.

Hatipoğlu, böyle bir organizasyonu Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün en çok kültürden, kültürel çeşitlilikten, birbirimizi anlamaktan, ötekileştirmenin ne demek olduğundan bahsedeceğiz." dedi.





- Nişantaşı Üniversitesi, Erasmusdays 2018'de bir yarışmaya imza atıyor





Konferans boyunca, AB-Türkiye ilişkileri sürecinin gelişmesinde Erasmus'un etkileri, Türkiye'de Erasmus'un geçmişi ve geleceği, Erasmus projelerinin gençlere ve eğitime katkıları gibi önemli konular da çeşitli oturumlarla masaya yatırılacak.

Nişantaşı Üniversitesi, Erasmusdays 2018'de bir yarışmaya da imza atıyor. Üniversite, Erasmus Student Network öğrencilerini, sosyal girişimcilik projelerini hayata geçirmeye davet ediyor.

Öğrenciler, yarın projelerini sunacak ve kazanan projeye, Nişantaşı Üniversitesi İnovasyon Merkezi-NisNova'da mentorluk desteği verilecek.



