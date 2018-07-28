Nijerli Bakan Abdoulkadri, ASO Teknik Kolejini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Tidjani İdrissa Abdoulkadri'nin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Kolejini ziyaret ettiği bildirildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1. OSB Başkanı Niyaz Akdaş tarafından karşılanan Bakan Abdoulkadri'ye, ASO Teknik Kolejinin eğitim uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette konuk bakana, ASO Teknik Kolejindeki eğitimi anlatan Özdebir, "Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir. Yüksek teknolojili ürünler üretmek için de nitelikli insanlara ihtiyaç var. 2012 yılında kurduğumuz ASO Teknik Koleji ile ülkeye yön verecek ahlaklı mühendis adayları yetiştiriyoruz. Sanayiciler olarak bu okulda iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu okul hem sanayiciler hem de ülkemiz için çok önemli. Çünkü küresel yarışta firmalarımızın var olabilmesi için, bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünyayla rekabet edebilecek düzeye getirecekler." ifadesini kullandı.

Abdoulkadri'nin de ülkesinin eğitim sistemine ilişkin bilgileri paylaşarak, Nijer'deki öğrenci, okul ve öğretmen istatistiklerini, karşılaştıkları zorlukları ve hedeflerini aktardığı belirtildi.

