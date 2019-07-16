NİĞDE (AA) - Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, "Türkiye buğdayın ana vatanı. Binlerce yıldır bu coğrafyada süregelen genetik zenginlik ve hazine zor şartlarda bu günlere aktarılmış. Biz bu buğdayları 65 ilden topladık. Elimizde şu anda 3 bin farklı buğday var." dedi.

Özdemir, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Kitreli köyünde "Yerel Buğday Tarla Günü" etkinliğinde çiftçileri, üreticileri ve araştırmacıları, yerel buğdayların sürdürülebilir kullanımı ve biyoçeşitliliğin devamı konusunda bilgilendirdi.

Özdemir, Türkiye genelinde 65 ilden yerel buğdayları topladıklarını belirterek, bunların ülkenin genetik hazinesi ve gen kaynağı olduğunu söyledi.

Dedelerin, ninelerin sandıklarda, mendillerde koruduğu yerel buğdayları geleceğe aktarmakla yükümlü olduklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu buğdayların çok değerli genleri var. Türkiye buğdayın ana vatanı. Binlerce yıldır bu coğrafyada süregelen genetik zenginlik ve hazine zor şartlarda bu günlere aktarılmış. Biz bu buğdayları 65 ilden topladık. Elimizde şu anda 3 bin farklı buğday var. Kimisi Niğde'den Erzurum'dan Tokat'tan farklı farklı illerden 3 bin buğday var. Çok önemli iki gen bankamız var. Biri Ankara'da diğeri İzmir'de. Bu buğdayları, gen bankalarına kazandırdık. Bununla da bitmiyor, o bahsettiğim genleri bulmamız gerekiyor. Bu buğdayların bazıları kuraklığa dayanıklı, bazıları hastalıklara, zararlılara dayanıklı. Dolayısıyla artan nüfusu beslemek ve gıda güvenliği açısından verimi artırmak için bizim bu genleri kullanmamız lazım. Bütün dünya bu buğdayların peşinde ve biz büyük bir zenginliğin üzerinde hep beraber oturuyoruz, o hazineye sahibiz."

Özdemir, 80 yıl sonra bir envanter çalışmasını başarıyla yaptıklarını, bunu sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gen bankasına koyar, üzerinde çalışmazsanız sadece orada depolamış olursunuz. Yerel buğdaylarla ilgili farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Yerel buğdaylar nedir, önemi nedir, neden hala günümüze kadar gelmiş ve neden geleceğe aktarılmalı konusunu sizlerle birlikte anlatıyoruz. Sizlerden de bu bilgileri çevrenize aktarmanızı istiyoruz. Çiftçilerimizle bu ekimleri yaptık. Onlar ellerindeki materyallerin değerini, birileri onlardan isteyince daha iyi anlayacaklar çünkü yerel tohumlar, şu an son derece önemli, bunlardan elde edilen bulgur, ekmek, bazlama, börek de değerli."