NGC ve Alp Dental arasında “gazeteciler” yararına protokol imzalandı

Nevşehir’de, kamuoyunun, kentteki gelişmeler konusunda doğru ve nitelikli şekilde bilgilendirmek amacıyla gayret sarf eden basın yayın mensuplarının faydalanması amacıyla protokol sözleşmesi imzalandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ile Alp Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında yapılan protokol, NGC Başkanı Bayram Ekici ve Diş Hekimi Murat Alp tarafından imzalandı.

Yapılan protokol gereği, her türlü ağız ve diş sağlığı tedavisi, implant uygulaması, endodonti, periodontoloji, konservatif diş tedavilerinde basın mensupları Alp Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yüzde 15 ila yüzde 20 arasında indirimden faydalanabilecek.