New Holland, Konya'da iş makinelerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - New Holland, Konya'da çiftçilere, yepyeni traktör modelleri, tarımsal ekipmanları ve yüksek performanslı iş makinelerini tanıttı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, New Holland ilk kez Konya Tarım 2018 Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sunulan ve çiftçilerin ekimden hasada kadar sahada traktörleri kadar önemli olan Tarımsal Ekipmanları bin metrekarelik bir alanda sergiledi.

TürkTraktör markalı yeni Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri, Tarla Tipi İlaçlama Makineleri, Yerli ve İthal Toprak İşleme Makineleri'ne ek olarak Döner Kulaklı Pullukların sergilendiği alanda, çiftçiler farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayan çok zengin bir ürün yelpazesiyle karşılanıyor.

New Holland'ın tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, traktörlerin yanında kendilerine fuara özel olarak oluşturulan ve çok avantajlı teklifle sunulan Big Baler serisi büyük balya makinaları ve RB Serisi silindirik balya makineleri ile karşılanıyor.

Fuar kapsamında orta segment CX Serisi biçer döverler için de cazip koşulların geçerli olduğu finansal leasing kampanyası ise fuar boyunca devam ediyor.

New Holland tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, Türk Traktör Finans'ın ürün alımlarında ciddi kolaylık sağlayan avantajlarıyla ilgili bilgi de aldılar.





- New Holland standında bu yıl ziyaretçileri yenilikçi çözümler de karşılıyor





Traktör alanında bu yılın en çok dikkati çeken ürünü, montajı TürkTraktör fabrikasında yapılan ve New Holland markasının yerli amirali olarak Türkiye'deki çiftçilerin tarlada keyifle kullandığı TR6 serisinin yeni 6 silindirli modelleri oldu.

Yeni 6 silindirli TR6 modelleri, TR6.135 ve TR6.150 Türkiye'de üretimi yapılan ilk 6 silindirli yerli ürün olarak da bir ilke imza atıyor.

New Holland standında sergilenen diğer traktör modeller arasında New Holland T480, New Holland TD4B Serisi ve New Holland FL 3.15 Master Ön Yükleyici de yer alıyor.

New Holland standında bu yıl ziyaretçileri yenilikçi çözümler de karşılıyor. Bunlardan ilki tarımda teknoloji kullanımını artırıp yaygınlaştırmak üzere geliştirilen New Holland Asistan mobil uygulaması. Çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak, sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olan New Holland Asistan'ı ücretsiz olarak cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar, önemli eğitim videolarını kolayca izleyebiliyor. Aynı zamanda konumlarına bağlı olarak en yakın servisten randevu da talep edebiliyorlar.

New Holland standında çiftçilerin dikkatini çeken bir diğer çözüm ise çiftçilere en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşatan TürkTraktör Finans hizmeti. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren New Holland bayileri üzerinden işleme sunulan TürkTraktör Finans ile çiftçiler, bu sistem ile kendilerine sağlanan krediyle ihtiyaçları olan traktör, ekipman veya iş makinasını satın alarak tarlalarına dönebiliyor.

TürkTraktör'ün 2017 yılı sonunda bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak başlattığı Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ projesi 2018 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

Projenin ilk adımı olarak düzenlenen ve 9 hafta süren dijital yarışmaya toplamda 11 bin 500'den fazla kişi katılmış ve yarışmayla Türkiye'deki traktör kullanıcılarının genel profili de ortaya çıkmıştı. Yüzde 90'ı traktörü sahibi ve yüzde 93'ü de ehliyetli traktör kullanıcısı olan yarışma katılımcılarının yüzde 55'i bu hareket kapsamında Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini ifade etmişti.