Nevşehir'de tıraş zamlandı

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Merkezleri Odası Başkanı Cengiz Taşhan, özellikle son aylarda Korona virüs nedeniyle bir süre kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşadıklarını, bu yüzden zam talebinde bulunulduğunu ifade etti.

Erkek kuaförlerinde saç tıraşı 40 TL, Sakal tıraşı 25, Saç sakal tıraşı ise 60 TL, 0-12 yaş çocuk tıraşı 20 TL oldu.

Bayan Kuaförlerinde Makyaj hariç gelin başı 350 TL, nişan başı 300 TL, Türban gelin başı 350 TL, dip boya 90 TL, fön 25 TL, pedikür 80 TL, Manikür 50 TL, fön 25 TL oldu.