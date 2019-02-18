Nero Endüstri'nin başarı karnesi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin kara, deniz ve hava platformları alt sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kalifikasyonu alanlarında faaliyet gösteren Nero Endüstri AŞ'nin geçen yıl yaklaşık 6 bin sistem teslimatıyla kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

Nero Endüstri AŞ'den yapılan açıklamada, yerli tasarım ve çözümleriyle güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri konularında üretim yapan firmanın yaklaşık 6 bin sistem teslimatıyla geçen yıl kendi rekorunu kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, teslimat yapılan ülkeler arasında Kanada, ABD, Ukrayna, Tayland, Almanya'nın, firmalar arasında BMC, FNSS, ASELSAN, DND, ROSHEL'in de bulunduğu vurgulandı.

ARMA güç sistem çözümlerinden 2 bin 500, ARES infilak bastırma sistemlerinden 500, MARS KBRN filtrasyon ve algılama sistemlerinden 500 adet ürün teslimatının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, sistemlerin Kirpi ve Vuran'ın da aralarında olduğu farklı platformlara monte edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nero Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, başarılarının tesadüf olmadığına işaret ederek, "Ürünlerimizin her biri, üstün özellikleriyle alanında kendisini ispat etmiş durumda. Bu nitelikleri, ürünlerimizin, dünya genelindeki birbirine rakip firmalar tarafından da tercih edilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ökçün, ürün ailesine yeni çözümler eklemeyi ve yurt dışında açtıkları şubelerle hizmet verdikleri ülkelerin yerel çözüm ortağı haline gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.