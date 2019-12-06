NATA Holding'den yeni yatırım

ANKARA (AA) - Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik atıl fabrika arazisini satın aldıklarını belirterek, "Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanık, yazılı açıklamasında, yurt içi yatırımlara ağırlık verdiklerini, özellikle AVM ve konut projelerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Bu kapsamda İstanbul'da önemli bir projeyi hayata geçirecekleri bilgisini veren Tanık, "Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik fabrika arazisini 270 milyon liraya satın aldık. Atıl fabrika alanı ve arsa bölgesinde modern bir yaşam alanı inşaatına başlayacağız. Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz. Bu vesileyle istihdam yaratmak ve ekonomimize katkıda bulunmak da ayrıca gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarına dikkati çeken Tanık, şunları kaydetti:

"İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana'da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, her zamankinden daha çok vatanımıza sahip çıkmalıyız. Devletimize ve kendi aklımıza, iş gücümüze güvenmeliyiz. 2018-2019 yıllarında yaptığımız yatırımlarla doğrudan 1000 kişiye, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağladık. Yaptığımız her projede bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."