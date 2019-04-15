n11.com'dan 23 Nisan kampanyası

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara faydalı ve eğitici birçok oyuncağı indirimlerle satışa sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan’da çocuklarına faydalı, eğitici ve geliştirici hediye almak isteyen ebeveynler için birçok ürün n11.com’da indirimli fiyatlarla satılıyor.

Eğitici kutu oyunları çocukların parça-bütün ilişkisi kurmasına ve hafızalarını geliştirmesine destek olurken, satranç oyunları çocukların birkaç hamle sonrasını düşünerek stratejik ve analitik düşünmeyi öğrenmesine yardımcı oluyor. Scrabble çocukların kelime dağarcıklarını artırmasını ve sözel zekalarını geliştirmesini sağlarken, bisiklet ve scooter’lar çocukların aktif bir yaşam sürmelerine ve sporu sevmelerine yardımcı oluyor.

Hayal kurmayı seven çocuklar için çadırlar ve oyuncak bebekler, n11.com’da indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

30 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya ile birçok farklı oyun ve oyuncak, n11.com’da çocuklarla buluşuyor.



