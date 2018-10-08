n11.com KOBİ'lerinden ihracat hamlesi

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, Rusya'nın en büyük ticaret platformlarından Yandex.Market ile yaptığı anlaşmayla e-ihracatın ilk adımlarını attı.



n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Rus e-ticaret platformu Yandex.Market ile anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında Türk KOBİ’ler Rusya'ya n11.com aracılığıyla satış yapabilecek.

İş birliği kapsamında Yandex.Market sınır ötesi e-ticaret platformu kullanıcıları, n11.com aracılığıyla Türk mallarına erişebilecek.

Rusya ile başlayacak olan e-ihracat hamlesi, ilerleyen dönemlerde başka ülkelerle de devam edecek. Ayrıca n11.com ilk etapta 20'ye yakın iş ortağıyla SK Planet bünyesindeki 11.Cadde (11th Street) ile yaptığı benzer bir anlaşma kapsamında Kore'ye ihracatın yolunu da açacak.