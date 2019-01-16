Müzik dünyasının alternatif isimleri Pan's Social House'da

İSTANBUL (AA) - Alternatif ve bağımsız müziğin iki önemli oyuncusu Red Bull Music ve Audioban, 18 Ocak Cuma akşamı özel bir iş birliğine imza atıyor.

Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, müzik dünyasında alternatif, bağımsız ve yenilikçi üretimlerin yanında duran Red Bull Music ve Audioban, 18 Ocak'ta özel bir gece için Pan’s Social House’da bir araya geliyor.

Jtamul, Eren Günsan’ın tek kişilik projesi Affet Robot, RedRice b2b Fosil, uluslararası bir müzik enstitüsü olarak 20 yıldır dünyanın dört bir tarafından müzisyenlere eğitim programları, atölye ve ilham sunan Red Bull Music Academy’nin (RBMA) 2018 Türkiye katılımcılarından Robogeisha ve TKO art arda sahne alacak.

Program, saat 22.00’de başlayacak.

