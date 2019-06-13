İSTANBUL (AA) - Uluslararası bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırma sonuçlarına göre, Mutlu Akü, "Türkiye'nin en değerli akü markası" oldu.
Mutlu Akü, Türkiye'nin en değerli markaları listesinde genel sıralamada 64. sırada yer alırken, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye enerji depolama sektörünün en değerli markası olmayı sürdürdü.
Mutlu Akü'nün; teknoloji, kanal gelişimi ve pazarlama alanında devam eden yatırımlarıyla marka değerini gelecek yıllarda da artırarak devam etmesi öngörülüyor.