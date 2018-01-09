"Müteahhitlerin yeşil pasaport alması lazım"

İSTANBUL (AA) - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, yabancıya konut satışının 2017'de yüzde 20 civarında arttığını ve döviz kazandıran bir hizmet sunduklarını ifade ederek, "Bizi ihracatçı statüsünde görmeleri gerekiyor. Ancak biz maalesef yeşil pasaport alamıyoruz. Bunu almamız lazım. Dünyayı daha çok dolaşmalıyız. Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci olmamıza rağmen biz hala konsolosluklarda vize peşinde dolaşıyoruz." dedi.

Akbal, Bosch İnşaat ve Konut Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2018 için gayrimenkul sektörü adına umutlu olduklarını söyledi.

Yabancıların Türkiye'den tekrar konut almaya başladığını, yabancı yatırımcıya güvenin yeniden geldiğini ifade eden Akbal, siyasi istikrar sağlandığında ekonomik istikrarın da geldiğini kaydetti.

Fuzul Grup'un 2017 faaliyetlerine değinen Akbal, yeni modellerle önemli satış rakamları elde ettiklerini, sektörün yıl sonu rakamının ise 1,4 milyon adet olacağını bildirdi.

Yabancılara satış rakamının yüzde 20'lerde arttığını belirten Akbal, özellikle Körfez bölgesinde Türkiye ile ilgili güzel bir faaliyet olduğunu, bölgede "Türkiye'nin güvenilir liman olduğunun" gösterildiğini söyledi.

Akbal, farklı milletlerden, ülkelerden kişilerin gelip konut alıp Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yabancıya konut satışı 2017'de yüzde 20 civarında arttı. Biz aslında döviz kazandıran bir hizmet sunuyoruz. Bizi ihracatçı statüsünde görmeleri gerekiyor. 157 milyar lira ihracatın içerisinde sattığımız konut yok. Böyle değerlendirince çok ciddi bir rakam daha ortaya çıkıyor. Ancak biz maalesef yeşil pasaport alamıyoruz. Bunu almamız lazım. Dünyayı daha çok dolaşmalıyız. Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci olmamıza rağmen biz hala konsolosluklarda vize peşinde dolaşıyoruz. İnşallah hükümet sesimizi duyar."

- "Türk müteahhitler yurt dışına da yoğunlaşmaya başladı"





Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz da Türk müteahhitlerin özellikle konut projelerinde son dönemde yurt dışına da yoğunlaşmaya başladığını, son 5-6 yıldır yaptıkları görüşmelerde Türk müteahhitlerin Almanya ve İngiltere'de konut projesi geliştirdiklerini gördüklerini ifade etti.

Almanya'da Münih ve Berlin gibi büyük şehirlerde birtakım dönüşüm bölgelerine Türk müteahhitlerin ilgi duyduğunu dile getiren Tuğsuz, Birleşik Krallık'ta da aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Tuğsuz, Almanya ve Birleşik Krallık'ta büyük projeler yerine şehir merkezinde veya merkeze yakın noktalarda dönüşüm projelerinin üstlenildiğini, Türk müteahhitlerin doğrudan projelere girmediğini, ciddi araştırmalar sonucu bu ülkelerde şirket kurarak proje geliştirdiğini anlattı.







