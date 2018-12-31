Müteahhitlerden çimento sektörüne tepki

ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni yılda çimento sektörünün zam yapmasını kabul edemeyeceklerini, fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacaklarını belirtti.

Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik şartların doğurduğu ağır maliyetlerle mücadele eden sektöre bir darbenin de en önemli tedarikçi konumunda olan çimento sektöründen geldiğini ileri sürdü.

Ocak ayından itibaren yüzde 37 zam yapan çimento sektörünün, yeni yılda uygulanmak üzere yüzde 40’lık fiyat artışı yapacağının söylediğini aktaran Tellioğlu, birçok alanda indirim olduğu bugünlerde, bu fiyat artışlarının izahının mümkün olmadığını kaydetti. Tellioğlu, "Bu duruma hükümetimiz izin vermemelidir. Bu fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Tellioğlu, kamu müteahhitlerine yönelik tasfiye kararnamesinin, TBMM Genel Kurulu'nda kapsamı genişletilerek çıkartılmasını istedi.