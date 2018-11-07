"Müslüm" filmi, görme engelliler için sesli betimlendi

İSTANBUL (AA) - Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan "Müslüm" filmi, görme engellilere özel geliştirilen "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisi ile Türkiye’deki tüm sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı "Müslüm" filmi, son yılların izlenme rekorlarını kırıyor.

Sadece ilk 3 günde 600 bini aşkın kişi tarafından izlenen film "Hikayeyi anlatabildik mi?" diye sona ererken, Turkcell, bu soruya kayıtsız kalamadı. Görme engelli sinemasever ve Müslüm Baba hayranlarının da filmi izlemesi ve hikayeyi hiçbir görsel detayı kaçırmadan takip edebilmeleri için harekete geçen Turkcell, "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisini filme uyarladı.

Turkcell’in YGA ile iş birliğiyle geliştirdiği, Sesli Betimleme Derneği'nin desteğiyle hayata geçen "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisiyle Müslüm, bugünden itibaren görme engelli sinemaseverlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı salonlarda buluşacak.

Son yılların en yaratıcı kalemlerinden Hakan Günday'ın Gürhan Özçiftçi ile senaryosunu yazdığı, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve güçlü oyuncu kadrosunun muhteşem oyunculuğuyla izleyenleri gözyaşına boğan filmi, böylece görme engelliler de hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan izleme fırsatına kavuşacak.



Filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin, diyalogsuz sahnelerin sesle aktarılabilmesini sağlayan "Sesli Betimleme", böylece bir kez daha görme engellilere kesintisiz film keyfi yaşatacak. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engelli sinemaseverlerin filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında "Hayal Ortağım" uygulaması üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli olacak.

Turkcell'in bugüne kadar 130 sayıda film için hazırladığı sesli betimleme hizmeti filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor.











