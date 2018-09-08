MÜSİAD'dan Rusya'ya stratejik hamle

İSTANBUL(AA) - MÜSİAD, Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzaladı.



MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. "Ticaret diplomasisi" vizyonu çerçevesinde Rusya’ya çıkarma yapan MÜSİAD heyeti, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması yönünde önemli bir çalışmaya imza attı.

Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar başkanlığında, Direktörler Laura Gök ve Bahadır Çam ile Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile MÜSİAD 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaşmış oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uyar, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, çok büyük bir ticari potansiyel olduğunu ve bu potansiyelin, süratle rakamlara da yansıması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile MoU anlaşmasının ticari diplomasi vizyonunun bir sonucu olduğunu ifade eden Uyar, bu anlaşmanın iki ülke ticari ilişkilerine çok önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekti.



Uyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması yönündeki talimatıyla çalışmalar yürüttüklerini, karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Rusya’ya dönük projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çok kısa bir zamanda Moskova’da bir MÜSİAD temsilciliği açacaklarını bildirdi.

Temsilcilik vasıtasıyla iki ülkenin ticari ilişkilerine önemli katkılar sağlayacakların belirten Uyar, Rusya’nın büyük bir coğrafya olduğunu ve temsilcilik aracılığı ile, Rusya’nın diğer şehirlerinde de aktif olarak çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Marat Kabaev de, Türkiye ve Rusya’nın çok önemli bir ortak geçmişe sahip olduğunu belirterek, ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyelin gerçekleştirilmesi noktasında iki kurum arasında yapılan anlaşmanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

MÜSİAD’ın gerek üye sayısı gerekse teşkilatlarıyla Türkiye’nin en büyük STK’sı olduğunu söyleyen Kabaev, gelecekte çok önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti.