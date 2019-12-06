Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit'in Kütahya, Beşçam'da bulunan manyezit ocaklarını ziyaret etti.

Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Murat Ülker ve beraberindeki heyete Franklin Templeton Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Erman Kalkandelen de eşlik etti.

11 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını da yerinde inceleyen heyet, maden sahalarını ve fabrikayı da ziyaret etti.

Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi'nin de katıldığı fabrika gezisinde, yeni fused manyezit, harç tesisleri ve refrakter tuğla fabrikasındaki imalat süreci de incelendi. Fabrikada başta demir-çelik olmak üzere 8 ayrı sektör için 100’ün üzerinde ve 2 bin 500 ayrı ölçüde özel ebat refrakter tuğlası siparişle üretilip ihraç ediliyor.

Manyezit gibi doğal bir zenginliği işleyerek ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılarda bulunan Kümaş, madencilik çalışmalarında toprağın yapısının korunmasına öncelik verilirken, çevre üzerindeki etkilerin azaltılması ve sosyoekonomik bir etki yaratılmasını da göz önünde bulunduruyor.

Kütahya, Tavşanlı ve Kütahya Organize Sanayi bölgesinde üç adet üretim tesisiyle Türkiye'deki tüm demir çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılayabilen Kümaş, dünyanın en büyük 10 refrakter üreticisinden biri olarak, 6 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker, maden sahasında yaptığı incelemelerde 2019 yılı için başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti.