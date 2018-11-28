Multinetlilere Scotty'den özel indirim

İSTANBUL (AA) - Multinetliler, şirketin mobil uygulaması MultiPay ile Scotty'de indirim hakkı kazanıyor.

Multinet'in açıklamasına göre, Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan mobil cüzdanı MultiPay, karekod ile mobil ödeme kolaylığı sağlıyor.

MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek de mümkün oluyor.

Bu kapsamda Multinet ile Scotty arasında iş birliğine gidildi. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, Scotty uygulamasını indiren ve daha önce kullanmamış olanlar ilk yolculuklarında 20 TL, kodu kullanarak verdikleri ilk 2 yemek siparişinde ise 10 TL-10 TL olmak üzere 20 TL indirim hakkı kazanacak.

Daha önce Scotty uygulamasını kullanan kişiler ise bir kereye mahsus olmak üzere kodu kullanarak 5 TL indirim kazanma fırsatı yakalıyor. Kullanıcılar, MultiPay'den indirim kodunu öğrenerek kampanyadan faydalanabilecek.



