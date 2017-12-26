Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Multinet Up'tan bireysel sanal kart

- Multinet Up'ın yeni geliştirmesi sayesinde kullanıcılar, artık bireysel sanal kart oluşturabilecek ve kartın içerisine istenilen tutarda bakiye yüklemesi yapabilecek

26 Aralık 2017 Salı 14:10
Multinet Up'tan bireysel sanal kart
banner230

İSTANBUL (AA) - İnovatif yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, artık bireysel olarak da kullanılabilecek.

Şirket açıklamasına göre, bireysel kullanıcılar, sanal kart oluşturarak kendi bakiyesini yönetebilecek. İlk etapta bireysel sanal kart avantajlarından sadece Multinet kartı olanların yararlanabileceği sistem, kullanıcılarına birçok avantaj ve kampanyadan kazanç sağlıyor.

MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek mümkün oluyor.

MultiPay uygulaması üzerinden oluşturulan, Divarese, Hatemoğlu, Hotiç, QUE ve Network markalarında geçerli yılbaşı kartı her 100 lira yüklemeye 15 lira kazandırırken, kullanıcılarına avantajlı alışveriş keyfi sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Multinet Up
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim