Multinet Up ve Fazla Gıda'dan iş birliği

- İş birliği kapsamında, Multinet Up üye iş yerlerinin gıda bağışı vasıtasıyla artan gıdayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaları hedefleniyor - Multinet Up Üst Yöneticisi Demirhan Şener: - "Multinet Up olarak, gıda israfını önleyerek hem sosyal fayda yaratmak hem de ekonomiye katkı sunmayı önemsiyoruz"