Multinet Up marka kimliğini yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Multinet, 20 yılını geride bırakırken, ekosistemindeki şirketlere faydalar sağlayan ürün ve hizmetlerinin marka kimliğini yeniliyor.

Multinet'in açıklamasına göre, kurulduğu 1999 yılında sadece yemek kartı firması olarak yola çıkan Multinet Up, bugün 2 milyon kart kullanıcısı, 40 bin üye iş yeri ve 27 bin kurumsal müşterisi ile tüm Türkiye’de paydaşlarına hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Bu yıl, 20. yılını kutlayan Multinet Up, sunduğu çözümler, yarattığı teknolojik ve yenilikçi iş modelleri ile sektörde ilkleri gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıyor.

Açıklamada marka kimliğinin ve logonun yenilenmesine ilişkin görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erol, Multinet Up'ın 20 yıllık yolculuğunun her yılında değişerek kendisine daha büyük bir ekosistem yarattığını kaydetti.

Sektörün ilk mobil uygulaması MultiPay’i geliştirdiklerini ve QR ödemeyle mobil ödemeyi devreye aldıklarını anımsatan Erol, şunları kaydetti:

"Sektörün ilk sadakat programı TatlıPara ile Multinet kullanıcılarının harcadıkça kazanmalarını sağladık. Şimdi de sektörde oyuncuların neler yapabileceğini, nerelere doğru gidebileceğini belirleyen öncü şirketimiz Multinet Up’ın 20. yılında kurumsal kimliğini baştan yarattık. Hem Multinet Up’ın hem de ekosistemimizdeki ürün ve hizmetlerimizin logolarını yenileyerek dinamik ve inovatif yüzümüzü daha iyi yansıtır hale getirdik.

Yeni marka kimliğimizle sektörde ilkleri gerçekleştiren, yenilikçilik, girişimcilik ve müşteri odaklılık değerleri üzerine kurulu bir ekosistemin altını çiziyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yeni ve yaratıcı iş modellerimizle rekabet gücümüzü artırıyor, kullanıcılarımıza fark yaratan avantajlar sunuyoruz. Yeni kimliğimizin getirdiği değişim ve enerjiyi ilgili tüm mecralarımıza yansıtacağız ve şirket içinde de yepyeni bir enerji ile çalışmaya devam edeceğiz."

- Sunulan hizmetlerin isimleri yenilendi





Yeni marka kimliğiyle birlikte Multinet Up bünyesinde sunulan hizmetlerin de isimleri ve hizmet anlayışı yenilendi. Buna göre, Restonet hizmeti Multinet, Petronet hizmeti MultiPetrol, Giftcard hizmeti MultiGift, Passnet hizmeti MultiPass, Otelnet hizmeti MultiTravel, Otomisyon hizmeti MultiVale olarak hizmet sunmaya devam edecek.

Multinet Up, baştan yarattığı yeni kimliği ile akıllı projeler ve süreçler gerçekleştirerek ekosistemine dahil olan kurumsal müşterilerinin, onların çalışanlarının, üye iş yerlerinin ve tedarikçilerin kazanmasını sağlamaya devam edecek.