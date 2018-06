Multinet Up kartla otomatta alışveriş dönemi başlıyor

- Multinet Up, Türkiye'de her geçen gün daha da yaygınlaşan otomatik satış makinesi (otomat) pazarının önde gelen şirketlerinden Vending Republic ile önemli bir iş birliğine imza attı - İş birliği kapsamında, Türkiye'nin 9 ilinde bin 225 adet otomatta Multinet Up ödeme altyapısı kullanılacak