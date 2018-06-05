Multinet Up kartla otomatta alışveriş dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Türkiye'de her geçen gün daha da yaygınlaşan otomatik satış makinesi (otomat) pazarının önde gelen şirketlerinden Vending Republic ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, yiyecek ve içecek alanında otomat operasyonlarına önemli yatırımlar yapan Vending Republic ile 1 Haziran 2018'de gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Türkiye’nin 9 ilinde bulunan bin 225 adet yeni nesil otomatta Multinet kartları kullanılabilecek.

Hazır yemeklerden protein tozuna, meyvelerden Türk kahvesi, salep, çorba gibi sıcak ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunan otomatlarda Multinet Up ödeme altyapısı kullanılacak ve Multinet kart sahipleri, otomatlardan anında alışveriş yapabilecek.

İadeli madeni para mekanizması, kredi kartı, cep telefonu (SMS ve NFC) ödeme sistemleri ile tüketiciye üst düzeyde memnuniyet sağlayan otomatlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, İzmit illerinde yoğunlukta olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde hazır gıda başta olmak üzere pek çok ihtiyaca hızlı erişim hizmeti sunuyor.

Borcu, ekstresi ve faizi olmayan kullanıma hazır alışveriş kartı ininal da otomatlardaki yerini aldı. Multinet Up'ın fintech alanındaki yatırımlarından ininal kart, özellikle nakit ve kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmak isteyenlere yönelik güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, kartlarına istedikleri miktarda yükleme yapabiliyor ve kredi kartının geçtiği her yerde anında harcama yapabiliyor.

İnternetteki tüm alışveriş, elektronik, giyim siteleri ve online oyunlarda da kullanılabilen ininal, aynı zamanda mobil cüzdan üzerinden fatura ödeme ve para transferi gibi bankacılık ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Grup Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, şunları kaydetti:

"Hizmet verimliliği konusunda oldukça etkin olan otomatlar, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun zamandır kullanılıyor. Ülkemiz de dünyada otomat sayısı ve cirosu en hızlı büyüyen ülkeler arasında bulunuyor. Multinet Up olarak, bu iş birliğiyle tüketicilere nakit para ya da kredi kartı olmadan da otomat hizmetlerinden tek adımda faydalanma imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin modern şehir yaşamında artan bir ihtiyaç olan hızlı tüketim ürünlerine her yerden ve her zaman erişim imkanı sunması nedeniyle Vending Republic ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyoruz. Otomat sektöründe de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni çözümler üretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu iş birliğinin, Türkiye'nin otomat pazarının son teknolojiyle donatılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Vending Republic Genel Müdürü Adnan Ergin de Vending Republic olarak, Multinet Up ile hayata geçirdikleri iş birliğini çok önemsediklerini, Türkiye'de otomat sektörünün büyümesinde önemli bir çözümün eşiğinde olduklarına inandıklarını belirtti.

Ergin, "Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle sektörümüzde yeni bir ilke daha imza attık ve Multinet Up ile kredi kartı okuyucuları üzerinden ödeme kabulünü gerçekleştiren ilk firma olduk. Otomat sektöründe son 3 senede çok büyük bir mesafe kateden Türkiye’nin, önümüzdeki 10 yıl içinde bu hızlı büyümesini devam ettireceğine inanıyor ve bu kapsamda ülkemize gerekli tüm yatırımları yapıyoruz. Kullanıcıların otomat kullanım alışkanlıklarına ve bu konuda yapılan araştırmalara baktığımızda, Türkiye’de şu anda 42 binden fazla olan otomat sayısının, 10 yıl içerisinde 700 binlere ulaşacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Vending Republic olarak, SEBA holding çatısı altında güçlü bir sermaye ve bilgi birikimiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza, otomat sektörünün Türkiye'deki büyüme gücüne olan inancımızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.











