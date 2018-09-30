Muğla için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla'nın merkez, Ula ve Marmaris ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla'nın merkez, Ula ve Marmaris ilçelerinde yarın saat 15.00'e kadar şiddetli ve yer yer aşırı gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtilerek, vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.