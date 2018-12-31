MTV'de 2019 rakamları belli oldu

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 - 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak.

MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek.

Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.

1 Ocak 2018'den sonra tescili yapılan araçların MTV'si

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.