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Motorinde yeni dönem başladı

Türkiye'de en çok kullanılan akaryakıt türü olan motorine binde 5 biyodizel harmanlanması uygulaması başladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:55
Motorinde yeni dönem başladı
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ANKARA (AA) - Türkiye'de en çok kullanılan akaryakıt türü olan motorine binde 5 biyodizel harmanlanması uygulaması başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) geçen yıl haziranda kararlaştırdığı, biyodizelin motorinle harmanlanması oranına zorunlu taban getirilmesi uygulaması yeni yılla birlikte hayata geçirildi.

Düzenlemeyle ithal veya rafinericiden temin edilen motorine en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biyodizel katılacak. Böylece akaryakıt piyasasında satılan her 200 litre motorinde en az 1 litre biyodizel bulunacak.

Türkiye'de toplam akaryakıt satışlarının yaklaşık yüzde 84'ü motorin türlerinden oluşuyor. Söz konusu satış miktarına uygulanacak binde 5'lik biodizel harmanlanmasıyla 2018'de yıllık yaklaşık 115 bin ton biodizel üretilmesi planlanıyor.

Türkiye'de biyodizel lisansı sahibi 12 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin üretim kapasitesinin yıllık 240 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Biyodizel, aspir ve kanola gibi bitkilerden elde edilen yağlar ile kullanılmış bitkisel yağlardan üretiliyor. Kendi başına da dizel araçlarda akaryakıt olarak kullanılabilen biodizel, genelde motorin ile çeşitli oranlarda harmanlanarak kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin 2020 yenilenebilir enerji hedeflerinde, ulaşımda kullanılan enerjinin yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

Muhabir: Muhsin Barış Tiryakioğlu


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