Morhipo.com'un özel markası Agenda olacak

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'un özel markası Agenda, yüzlerce ürün seçeneğiyle bahar havasını gardıroplara taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir stilini sportif çizgi ve detaylarla buluşturan yeni koleksiyona fuşya pembe, sarı, turuncu gibi sıcak renkler hakim. Rahat kesimli kıyafetler bu sezonda parlak kumaşlarla yorumlanıyor ve 80'li yılların nostaljik etkisini sokaklara geri çağırıyor.



Yeni sezonda sık sık karşılaşılacak olan kabarık tüller, ışıltılı payetler ile pastel tonlarında uçuşan kumaşlar, mini elbiseler ve metalik renkler de olacak.





